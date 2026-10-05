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Царьград

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На Кубани ищут мужчину, напавшего с ножом на девушек в Елизаветинской

На Кубани ищут мужчину, напавшего с ножом на девушек в Елизаветинской

В Краснодаре 33-летняя женщина обратилась в полицию после нападения неизвестного с предметом, похожим на нож, на улице Вишнёвой в станице Елизаветинской.

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