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Автоэксперт Ершов перечислил ошибки, которые убивают зимние шины

Автоэксперт Ершов перечислил ошибки, которые убивают зимние шины

Агрессивная езда, отсутствие прикатки и резкие перепады температур сокращают срок службы зимних шин. Об этом в интервью URA.

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