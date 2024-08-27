Замминистра обороны Польши: Мы находимся в состоянии гибридной войны Польское информационное агентство PAP приводит заявления, сделанные заместителем министра обороны Цезарием Томчиком.
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Замминистра обороны Польши: Мы находимся в состоянии гибридной войны Польское информационное агентство PAP приводит заявления, сделанные заместителем министра обороны Цезарием Томчиком.
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