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Царьград

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С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут вернуться по обратному билету

С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут вернуться по обратному билету

Новый порядок вводит важное послабление для пассажиров: даже если вы не успели на первый рейс, авиакомпания должна сохранить вам право на обратный перелет.

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