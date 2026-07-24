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Царьград

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МИД Китая предостерег Филиппины от опоры на США в спорах с КНР

МИД Китая предостерег Филиппины от опоры на США в спорах с КНР

МИД Китая предупреждает Филиппины не полагаться на США в спорах в Южно-Китайском море. Линь Цзянь заявил, что страны, ищущие внешнюю помощь, становятся инструментами в чужих руках.

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