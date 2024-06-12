Зачем класть лавровый лист в горшок с цветами: хитрость, о которой многие не знают

Комнатные растения позволяют человеку прикоснуться к природе, не выходя при этом из дома.Однако для того, чтобы растения хорошо развивались, не болели и не подвергались атаке со стороны вредителей, нужно за ними качественно ухаживать.
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