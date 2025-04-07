Убийства под копирку: мигранты устроили охоту в православных храмах. Расправа в самом центре Москвы Ирина Валькова2 апреля 2025 года, на пятой седмице Великого Поста, в православном храме Всемилостивого Спаса в Москве произошла ужасная трагедия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии