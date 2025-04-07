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Убийства под копирку: мигранты устроили охоту в православных храмах. Расправа в самом центре Москвы

Убийства под копирку: мигранты устроили охоту в православных храмах. Расправа в самом центре Москвы

Убийства под копирку: мигранты устроили охоту в православных храмах. Расправа в самом центре Москвы Ирина Валькова2 апреля 2025 года, на пятой седмице Великого Поста, в православном храме Всемилостивого Спаса в Москве произошла ужасная трагедия.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Срочно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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