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Чубайсу угрожают из России «ледорубом», но не бьют

Чубайсу угрожают из России «ледорубом», но не бьют

Елена Острякова.   То, о чем так долго писали анонимные телеграм-каналы, произошло: «Роснано» подала в Арбитражный суд иск к своему бывшему руководителю.

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Комментарии
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Сергей Бирюков
Проснулись!
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7 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Слишком много у рыжего есть компромата на верхушку власти, политиков, чиновников, олигархов и т.д. Которая может всплыть  с 90 годов. Поверьте, о сколько нам открытий чудных прольет свет и подноготную кто работал на запад, как разваливали КПСС и Советский союз, экономику и в чьих интересах, на какие разведки и т.д., получив печеньки в виде счастливой жизни за рубежом, вот только они одного неучли, что при решении своих интересов их кинут как лохов...
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6 час.
nik nik
Всем всё понятно, они все повязаны, вся эта власть с 91 года прихватезировали и разворовали все что было. Сейчас народ будет на них батрачить до пришествия ..............
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2 час.
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