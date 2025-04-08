Чубайсу угрожают из России «ледорубом», но не бьют

АНГЕЛ АНГЕЛ

Слишком много у рыжего есть компромата на верхушку власти, политиков, чиновников, олигархов и т.д. Которая может всплыть с 90 годов. Поверьте, о сколько нам открытий чудных прольет свет и подноготную кто работал на запад, как разваливали КПСС и Советский союз, экономику и в чьих интересах, на какие разведки и т.д., получив печеньки в виде счастливой жизни за рубежом, вот только они одного неучли, что при решении своих интересов их кинут как лохов...