Телеканал 360°

162 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Петрович
    Наказывать это как? Расстрел на месте или штрафик 1тс.рублей?Лесным инспектора...
  • Антон
    Маразм крепчал, деревья гнулись)))Мотыльков и мурав...
  • Марина Петрова
    Если человек столько раз за день дотрагивается до лица, то что ему помешает трогать лицо руками в перчатках, когда ч...Врач назвал спосо...

Захарова ответила послу ФРГ на слова о «всеобщем страхе войны с Россией»

Захарова ответила послу ФРГ на слова о «всеобщем страхе войны с Россией»

В основу внутренней и внешней политики России заложены мир и его поддержание. И в этом ее принципиальное отличие от идеологии стран НАТО, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова посла ФРГ о «всеобщем страхе» войны с Россией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх