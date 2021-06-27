Захарова ответила послу ФРГ на слова о «всеобщем страхе войны с Россией»

В основу внутренней и внешней политики России заложены мир и его поддержание. И в этом ее принципиальное отличие от идеологии стран НАТО, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова посла ФРГ о «всеобщем страхе» войны с Россией.