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Всё о женщинах

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Сколько россиян разрешают домашним животным спать на кровати, показал опрос

Сколько россиян разрешают домашним животным спать на кровати, показал опрос

Совместное исследование онлайн‑ретейлера и медиахолдинга показало, что большинство россиян относится к домашним питомцам как к полноправным членам семьи — в частности, охотно пускают их спать в свою постель.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Так кто кого одомашнивает ? 🤔
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1 м.