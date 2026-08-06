Сколько россиян разрешают домашним животным спать на кровати, показал опрос

Совместное исследование онлайн‑ретейлера и медиахолдинга показало, что большинство россиян относится к домашним питомцам как к полноправным членам семьи — в частности, охотно пускают их спать в свою постель.
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