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Киевский грантоед: Трампу для достижения мира гораздо проще ослабить Украину

Киевский грантоед: Трампу для достижения мира гораздо проще ослабить Украину

Геополитические роли России и Украины для администрации Трампа совершенно несопоставимы. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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