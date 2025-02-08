Как торговая война между США и Китаем усиливает роль России в глобальном газоснабжени

Новая Эра Глобальных Энергетических Отношений Эскалация торговых напряжений Китай и Россия - перенаправление энергетических потоков Влияние на глобальные энергорынки Стратегия Китая и преимущества России Таким образом, торговая война между США и Китаем создает благоприятные условия для усиления роли России на глобальном энергетическом рынке.