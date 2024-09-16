Какие изменения в требованиях к автомобильной аптечке вступили в силу в 2024 году? Ольга ВайленкоС 1 сентября 2024 года в России вступил в силу новый приказ Минздрава РФ № 260н, который изменил требования к комплектации автомобильных аптечек.