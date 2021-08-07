Кабаева о посте Утяшевой: израильская спортсменка не «вырвала победу»

Алина Кабаева о посте Утяшевой: израильская гимнастка не «вырвала победу» у нашей спортсменки, а Дину Аверину обокрали, тупо и нагло лишили заслуженной золотой медалиНаш корреспондент задал вопрос олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой: «Что бы вы могли сказать на комментарий Утяшевой по поводу того, что израильская гимнастка «вырвала у российской спортсменки победу» на Олимпиаде в Токио?»«Я обычно стараюсь не высказываться по поводу чьих бы то ни было комментариев, но здесь все-таки особый случай, — сказала Алина Кабаева.