Председатель СЖР поздравил "Крымскую газету" с 90-летием

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев поздравил "Крымскую газету" с юбилеем. Слова поздравлений и благодарности главному редактору и коллективу издания от председателя СЖР России передал глава СЖР крымского отделения Союза журналистов РФ Вадим Первых.
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