Ситуация вокруг строительства нижегородского метро вызвала бурную дискуссию в парламенте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноября, ФедералПресс. Депутаты Заксобрания Нижегородской области выразили недовольство докладом министра транспорта Павла Саватеева, который уклонился от конкретных сроков строительства новых станций Автозаводской ветки метро.
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