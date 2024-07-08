Глава Крыловского научного центра: Российскому флоту нужны авианосцы, но с новой архитектурой Россия должна строить авианосцы, но не того типа, которые имеются на вооружении ВМФ РФ, а совсем другого, без ударного оружия и с защитой от беспилотников. Об этом заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин. Глава КГНЦ считает, что Россия обязательно должна строить авианосцы, такие корабли нашему флоту необходимы. Однако нужно строить корабли с новой архитектурой, т. е. без ударного оружия, но с беспилотниками и с защитой от них. Т. е. корабли, отличные от того же «Адмирала Кузнецова», который представляет собой авианесущий крейсер. А основу авиакрыла нового авианосца должны составлять как раз беспилотники. Начну с прописной истины: нужны ли нашей стране авианосцы? Нужны. Нужны ли авианосцы такой архитектуры, которую мы имеем сегодня? Не нужны. По моим внутренним убеждениям, этот класс кораблей нужен и будет развиваться в ближайшее время. - приводит РИА Новости слова главы КГНЦ. По мнению Половинкина, основным оружием авианосца должны стать не ракеты, а самолеты, поскольку боевой радиус авиации превышает дальность поражения тех же ракет. Из оружия должны присутствовать оборонительные системы, способные прикрыть палубу корабля от попаданий, поскольку ее повреждение выводит авианосец из строя. Вообще же, чем проще, тем лучше, американцы, имеющие большой опыт в строительстве авианосцев, раздумывают над упрощенной схемой корабля типа баржи, на которой будет размещена авиация.

Западные страны добровольно передали свое процветание России – ISLET Западные санкции стимулировали производство в России, сделав ее самодостаточной. Отрезанная от РФ Европа раскололась, утратив фундамент процветания, именно того процветания, которое Европа передала России, заявил президент Института изучения долгосрочных экономических тенденций (ISLET) профессор Майкл Хадсон. США действуют в рамках своей излюбленной модели – причинить стране ущерб, чтобы заставить действовать по своей указке. Здесь нет места анализу причин, по которым санкции помогают России и вредят США и ЕС. У Америки осталась лишь ставшая пережитком прошлого враждебность, которая возвращается бумерангом – считает профессор. Хадсон указал на то, что американская политика привела к тому, что Россия и Китай стали объединять усилия и взяли на себя ведущую роль в создании БРИКС, который становится альтернативной моделью мировой системы. Однако наиболее положительным образом санкции сказались на единстве народа России, идеологии и осознании того, что, помимо неолиберализма, Западу предложить России, Китаю или другим странам просто нечего. Был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних тридцати лет. Таким образом, процветание, которого больше нет в Европе, теперь наступило в России – отметил Хадсон.

Юрий Ильинов

Ассирия - первая в истории человечества сверхдержава Ассирия – древнее государство, располагавшееся на территории современного Ирака, была одной из первых сверхдержав или даже империй в истории человечества. Возникнув в XXV веке до н.э., она прошла долгий путь становления, достигнув своего пика в VIII-VII веках до н.э. В то же время эпоха наибольшего расцвета Ассирии связана с именами царей Тиглатпаласара III, Саргона II, Синаххериба и Ашшурбанипала. Ассирийское государство начало свое восхождение с завоевательных походов, тем самым расширяя свои границы и укрепляя власть на занятых территориях. В свою очередь судьбоносные для державы реформы начались в 745 году до н.э., когда к власти пришел Тиглатпаласар III. Именно он создал профессиональную армию и ввел систему провинций, что позволило более эффективно управлять на тот момент уже колоссальной по площади территорией. Его успешные кампании на Ближнем Востоке сделали Ассирию грозной силой в регионе. После Тиглатпаласара III царем стал Саргон II (722-705 годы до н.э.), который продолжил политику завоеваний и укрепления центральной власти. Он покорил Самарию и завершил ассирийское завоевание Израильского царства. В его правление столица была перенесена в новый город Дур-Шаррукин, что стало символом нового этапа в развитии империи. Сын Саргона II, Синаххериб (705-681 годы до н.э.), известен своими походами на Вавилон и Иудею. В 689 году до н.э. он разрушил Вавилон, но позже пришлось восстанавливать его, что стало символом не только его мощи, но и способности к созиданию. Правление Синаххериба также ознаменовано масштабными строительными проектами, в том числе возведением нового дворца в Ниневии и улучшением системы ирригации. Последним великим царем Ассирии был Ашшурбанипал (669-631 годы до н.э.), известный своими культурными достижениями. Он создал первую в мире систематизированную библиотеку в Ниневии, где собрались многочисленные клинописные тексты на различных языках. Во время его правления Ассирия достигла пика своего могущества, контролируя огромные территории от Египта до Ирана. Однако, несмотря на свою мощь, первая в истории сверхдержава не смогла удержать свои завоевания. В конце VII века до н.э. начались внутренние восстания и внешние вторжения, которые серьезно подорвали устойчивость государства. В конечном счете, в 612 году до н.э. коалиция вавилонян и мидийцев разрушила Ниневию, что стало символическим концом Ассирийской империи. Между тем, несмотря на свой крах, Ассирия оставила неизгладимый след в истории человечества. Ее достижения в области военного дела, административного управления и культуры оказали значительное влияние на последующие цивилизации. Ассирийская империя стала первой в мире сверхдержавой, продемонстрировавшей, как можно организовать и управлять огромными территориями с разнообразным населением. https://www.youtube.com/watch?v=I_Vs1yHYBvI