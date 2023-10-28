Журова об Играх дружбы: «Мы должны придумывать новые форматы, ведь это еще и бизнес. Допускаю, что ряд видов спорта привлечет и европейские страны»

Первые Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовые за победу на соревнованиях составят 40 тысяч долларов, за второе место – 30 тысяч, за третье – 20 тысяч.