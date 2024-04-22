Психолог рассказала, как пережить шестидневную рабочую неделю

Она рекомендовала назначить себе на субботу поощрение, чтобы ждать не завершения рабочей недели, а что-то хорошее Соблюдение нескольких правил поможет легче перенести шестидневную рабочую неделю, рассказала РИА Новости психолог Софья Сулим.
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