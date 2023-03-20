Путин призвал в мирном диалоге с Украиной «учитывать сложившиеся реалии»

Москва готова вести переговоры с Киевом, если при этом будут учитываться существующие «геополитические реалии», заявил президент Владимир Путин в статье для китайского издания «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее».
Москва готова вести переговоры с Киевом, если при этом будут учитываться существующие «геополитические реалии», заявил президент Владимир Путин в статье для китайского издания «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее».
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