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Путин призвал в мирном диалоге с Украиной «учитывать сложившиеся реалии»

Путин призвал в мирном диалоге с Украиной «учитывать сложившиеся реалии»

Москва готова вести переговоры с Киевом, если при этом будут учитываться существующие «геополитические реалии», заявил президент Владимир Путин в статье для китайского издания «Жэньминь Жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее».

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