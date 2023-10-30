Подъем ключевой ставки и отказы в одобренной ипотеке. Обзор Банки.ру

Банк России поднял ключевую ставку до 15%, напоминают «Ведомости». Главными сюрпризами для Банка России с середины сентября стали бюджетный импульс в 2024 году, рост цен выше ожиданий и восстановление потребительского спроса быстрее предложения, говорят аналитики.