Депутат Журова назвала дискриминацией запрет Латвии соревноваться с Россией

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять меры и наказать Латвию после того, как сейм страны запретил национальным сборным соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами.
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