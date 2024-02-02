Депутат Журова назвала дискриминацией запрет Латвии соревноваться с Россией

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять меры и наказать Латвию после того, как сейм страны запретил национальным сборным соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами.