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Israel-Greece ink $3.5B deal for 'multitiered' air defense shield

Israel-Greece ink $3.5B deal for 'multitiered' air defense shield

Israel has announced the signing of a multi-billion export deal to supply and build another country a comprehensive air defense umbrella.

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