Почему Берлин Модерн переходит на путь экологической устойчивости

<p>Недавно началось строительство нового берлинского музея современного искусства, изначально вызвавшего контроверсии, но теперь реформированного с целью стать примером устойчивого развития и избежать ярлыка «убийцы климата».
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