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Царьград

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Минздрав России внедрил новую методику расчета потребности во врачах

Минздрав России внедрил новую методику расчета потребности во врачах

Минздрав России изменил расчет потребности во врачах. Новая методика учитывает региональные особенности и включает все медицинские учреждения, работающие в ОМС.

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