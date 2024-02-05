Суд продлил на три месяца арест экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина

Замоскворецкий суд Москвы продлил на три месяца арест бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину и бывшему президенту кредитной организации Алексею Нефедову по уголовному делу о растрате более 23 млрд руб.
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