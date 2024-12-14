Во Франции потребовали нанять преподавателей, несмотря на отсутствие денег

Распоряжение министерства образования Франции о необходимости повторно заключить контракты с преподавателями, которым ранее было отказано в их продлении, стало желанием обеспечить классы учителями в условиях отсуствия средств на их содержание, 13 декабря пишет французская газета Le Parisien.