Врач Елиашевич: сбор трав, йога и творчество повысят пользу отдыха на даче

Приход весны превращает загородные участки в идеальное место для релаксации и оздоровления. Дачный отдых включает не только традиционные занятия огородничеством, но и активный досуг, полезный для физического и эмоционального благополучия.
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