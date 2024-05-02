Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по скоплению боевой техники и боевиков ВСУ в зоне проведения СВО

В этот раз расчет «Урагана» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил скопление боевой техники и военнослужащих ВСУ на Купянском направлении на расстоянии более 30 километров.