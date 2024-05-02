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Закон, порядок, государство

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Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по скоплению боевой техники и боевиков ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач нанесли удар по скоплению боевой техники и боевиков ВСУ в зоне проведения СВО

В этот раз расчет «Урагана» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил скопление боевой техники и военнослужащих ВСУ на Купянском направлении на расстоянии более 30 километров.

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