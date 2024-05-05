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Эстебан Окон о столкновении с Леклером на пит-лейн: «Честно говоря, это была просто глупая ошибка»

Окон объяснил причины столкновения с Леклером на пит-лейн. Инцидент произошел еще до начала спринта перед Гран-при Майами, когда все гонщики неспешно покидают боксы и доезжают до стартовой решетки, где готовятся к началу заезда.

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