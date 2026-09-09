Любимой игрушкой главы киевского режима Владимира Зеленского в детстве была настоящая мясорубка. О ней еще в 2013-м году рассказывала мама бывшего комика в интервью «Комсомольской правде».
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