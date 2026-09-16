БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 625 подписчиков

Двигатель торговли: Россия перезапускает сотрудничество с Индией с помощью ПД-8

Двигатель торговли: Россия перезапускает сотрудничество с Индией с помощью ПД-8

Генерал Владимир Попов: Мы пошли своим путем, создавая более простые и экономичные модели Ирина Мишина На фото: двигатель ПД-8 (Фото: Донат Сорокин/ТАСС) Материал комментируют: Александр Храмчихин Владимир Попов (Авиа) Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Индии, где участвует в саммите БРИКС.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым