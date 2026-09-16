Двигатель торговли: Россия перезапускает сотрудничество с Индией с помощью ПД-8

Генерал Владимир Попов: Мы пошли своим путем, создавая более простые и экономичные модели Ирина Мишина На фото: двигатель ПД-8 (Фото: Донат Сорокин/ТАСС) Материал комментируют: Александр Храмчихин Владимир Попов (Авиа) Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Индии, где участвует в саммите БРИКС.