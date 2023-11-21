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Красич об Акинфееве: «Сможет играть дольше, чем Буффон»

Красич об Акинфееве: «Сможет играть дольше, чем Буффон»

«Акинфеев — единственный из той команды [ЦСКА], кто не завершил карьеру и является профессиональным футболистом.

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