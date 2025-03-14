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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неточный трехочковый Тима Хардуэя-младшего при «-3» за 8,5 секунды до конца не оставил «Детройту» шансов на победу в концовке встречи с «Вашингтоном»

За 10,4 секунды до конца четвертой четверти «Детройт» проигрывал три очка (125:128) и выводил мяч из-за боковой линии после тайм-аута.

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