Си Цзиньпин заявил, что железнодорожный проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан -- стратегическое решение для региональной взаимосвязанности и процветания

Пекин, 27 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан является стратегическим решением, принятым правительствами трех стран для содействия региональной взаимосвязанности, процветанию и стабильности.
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