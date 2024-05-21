США предрекли остановку АЭС из-за санкций против урана из России Если Россия прекратит поставки обогащенного урана в США, это может привести к остановке ядерных реакторов.
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США предрекли остановку АЭС из-за санкций против урана из России Если Россия прекратит поставки обогащенного урана в США, это может привести к остановке ядерных реакторов.
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