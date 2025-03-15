Экс-помощник президента США предложил контроль перемирия без миротворцев

Лучшим вариантом для контроля за соблюдением перемирия на Украине может быть создание специальной трехсторонней американо-российско-украинской военной комиссии, заявил РБК научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США по России и Евразии Томас Грэм.