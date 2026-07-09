Матери с пятью детьми в России могут выйти на пенсию в 50 лет

В Социальном фонде России напомнили о праве многодетных матерей на досрочную пенсию.Женщины, родившие пять детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии трудового стажа не менее 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не ниже 30, сообщили ТАСС в пресс-службе СФР.