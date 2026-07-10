Хави выразил радость по поводу успехов Ламина Ямаля в футболе

Хави поделился радостью от успехов Ламина Ямаля, 18-летнего форварда сборной Испании, который уже завоевал три титула Ла Лиги и отличился на чемпионатах мира и Европы, став самым молодым автором голов на этих турнирах.
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