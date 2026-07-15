Эпидемия тишины: почему люди перестают отвечать на сообщения даже близким

Почему люди перестают отвечать на сообщения, избегают встреч и все чаще выбирают тишину вместо общения? Со стороны это может выглядеть как холодность или потеря интереса, но за таким поведением нередко скрываются усталость, эмоциональное истощение или желание защитить себя.