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Пятый канал

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Эпидемия тишины: почему люди перестают отвечать на сообщения даже близким

Эпидемия тишины: почему люди перестают отвечать на сообщения даже близким

Почему люди перестают отвечать на сообщения, избегают встреч и все чаще выбирают тишину вместо общения? Со стороны это может выглядеть как холодность или потеря интереса, но за таким поведением нередко скрываются усталость, эмоциональное истощение или желание защитить себя.

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