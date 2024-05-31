ТОП-7 главных фэнтези-новинок июня 2024

Подборка захватывающих произведений про миры, наполненные тайнами и магией. Челси Абдула «Вор звездной пыли» предоставлено издательством «Эксмо»Спасение людей — дело благородное и обычно не приводит к неприятностям, но Лули аль-Назари не везет: султан, чью жизнь она спасла, приказывает ей отправиться на поиски древней волшебной лампы.