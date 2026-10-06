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Зеленский утвердил новые планы «дальнобойных ударов» по России

Зеленский утвердил новые планы «дальнобойных ударов» по России Бандеровский режим готовит новые дальнобойные удары по России, об этом заявил Зеленский после совещания с представителями Минобороны Украины, прошедшего накануне вечером.

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