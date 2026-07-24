Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как оформить детскую в историческом особняке: опыт работы с пространством 590 м²

Как оформить детскую в историческом особняке: опыт работы с пространством 590 м²

Работа над этим проектом с самого начала ощущалась как тонкая настройка сложного инструмента. Передо мной стояла задача не просто расставить мебель в детской, а вписать живое, дышащее пространство для ребенка в строгий контекст московского особняка на Кропоткинской.

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