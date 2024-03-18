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МЧС: Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, два человека пропали без вести

МЧС: Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, два человека пропали без вести На Камчатке, в районе перевала Красноармейского, снежная лавина сошла на туристическую группу из 11 человек, два человека числятся пропавшими.

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