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Регионы России

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Губернатор Подмосковья предложил упростить оформление протезов для участников СВО

Губернатор Подмосковья предложил упростить оформление протезов для участников СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил создать на портале «Госуслуги» сервис для оформления протезов участникам СВО, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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