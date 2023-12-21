"Я думаю, он сам их ест": как новосибирцы боролись с соседом, державшем в квартире 13 собак

Соседи обвинили молодого человека в том, что он причиняет вред собакам и, возможно, даже их ест. Уже несколько лет в подъезде стоит невыносимая вонь, разобраться с проблемой удалось лишь в декабре 2023 года.
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