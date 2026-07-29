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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Авангарда»: «Пакетт может сыграть на любой позиции: в центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве, хорош перед воротами и здорово действует в обороне. Не легионер»

Генеральный менеджер « Авангарда »  Алексей Сопин прокомментировал подписание нападающего Седрика Пакетта.

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