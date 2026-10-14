🪓 Неожиданный подарок на юбилей: в Севастополе пьяная женщина топором разгромила иномарку приятеля и не помнит зачем Местная жительница вместе с приятелем отмечала его 50-летие.
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