Страховщики назвали самый опасный вид общественного транспорта

Самым опасным видом пассажирского транспорта являются микроавтобусы, при этом самые тяжелые по последствиям ДТП происходят на загородных маршрутах, сообщает в воскресенье, 5 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на экспертов компании «Росгосстрах».