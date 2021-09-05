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Страховщики назвали самый опасный вид общественного транспорта

Страховщики назвали самый опасный вид общественного транспорта

Самым опасным видом пассажирского транспорта являются микроавтобусы, при этом самые тяжелые по последствиям ДТП происходят на загородных маршрутах, сообщает в воскресенье, 5 сентября, «РИА Новости» со ссылкой на экспертов компании «Росгосстрах».

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