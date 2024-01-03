Быть / Русские комедии

Выросший без родителей молодой рэпер Илья отчаянно рвётся на вершины чартов! Он готов на всё ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023го отправляет его в суровый 1993 год, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени.