Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Быть / Русские комедии

Быть / Русские комедии

Выросший без родителей молодой рэпер Илья отчаянно рвётся на вершины чартов! Он готов на всё ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023го отправляет его в суровый 1993 год, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени.

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